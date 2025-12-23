وقال قرقاش في منشور على حسابه في "إكس" إن الإمارات "ليست من تحمل رغبة السودانيين في السلام والحكم المدني، بل هي مطالب السودانيين".

وأضاف أن "الإمارات ليست هي من تدعو إلى حق تقرير المصير في الجنوب اليمني، بل هي إرادة أهله".

وأكد قرقاش أن الإمارات "لا تسعى إلى زعامة ولا إلى نفوذ، بل تعمل مع شركائها من أجل منطقة مستقرة ومزدهرة وخالية من التطرف".

ودعا قرقاش، الأسبوع الماضي، إلى وقف فوري لإطلاق النار في السودان، مؤكدا أن ما يشهده هذا البلد من قتل على أساس عرقي يمثل "جرائم شنيعة تستوجب المساءلة والعدالة".