وفي حديثه لـ"سكاي نيوز عربية"، أوضح بحبح أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يدفع باتجاه الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة.

وأشار إلى أن واشنطن قد تلعب دورا في منع إسرائيل من خرق وقف إطلاق النار خلال هذه المرحلة، رغم أن إسرائيل ـ بحسب تعبيره ـ خرقت اتفاق وقف إطلاق النار منذ اليوم الأول لدخوله حيز التنفيذ.

كما أبرز أن إسرائيل ما تزال متحفظة على أي دور تركي ضمن قوة الاستقرار الدولية المقترحة بشأن غزة، لافتا في الوقت نفسه إلى أن تفاصيل الإدارة المقبلة لقطاع غزة لم يتم البتّ بها بعد.

وأضاف أن تل أبيب تسعى إلى جعل ما يعرف بـ"الخط الأصفر" حدودا جديدة لقطاع غزة، في خطوة تعكس رؤيتها الأمنية والسياسية للمرحلة المقبلة.

كما شدد بحبح على أن إعادة إعمار غزة مرتبطة بشكل مباشر بملف نزع السلاح في القطاع، مؤكدا أن ترامب لن يسمح بفشل خطة السلام.

ولفت إلى أن الإدارة الأميركية مصممة على دفع العملية السياسية إلى الأمام رغم التعقيدات القائمة.