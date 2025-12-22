وأضاف نتنياهو، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس القبرصي ورئيس الوزراء اليوناني، أن أنشطة طهران النووية ستخضع للنقاش مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأكد أن أي هجوم من إيران سيقابل برد "شديد من إسرائيل".

ولم يدل نتنياهو بالمزيد من المعلومات عن إشارته إلى التدريبات الإيرانية.

وتضاربت الأنباء، الإثنين، بشأن إجراء إيران تجارب صاروخية في عدة مدن، إذ أفادت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية بإجراء المناورات، فيما نفت هيئة الإذاعة والتلفزيون ذلك.

والأحد، أفادت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصادر إسرائيلية بأن نتنياهو أجرى مشاورات أمنية رفيعة بشأن إيران قبل رحلته إلى الولايات المتحدة.

وجاء ذلك في أعقاب تقارير عن تسريع طهران إعادة بناء برنامج صواريخها الباليستية.

ونقلت الهيئة عن المصادر تشكيكها في أن يمنح ترامب الضوء الأخضر لهجوم على إيران، معتبرة أن قدرات طهران الصاروخية أقل مما ورد في بعض التقارير الأجنبية.

وكان تقرير لشبكة "إن بي سي" الأميركية قد نقل، السبت، عن مصادر قولها إن إسرائيل تستعد لطرح ملف حساس على طاولة الرئيس ترامب خلال لقائه المرتقب مع نتنياهو في فلوريدا نهاية ديسمبر، حيث يعتزم رئيس الوزراء الإسرائيلي إطلاع ترامب على تقديرات استخباراتية جديدة بشأن توسع إيران في إنتاج الصواريخ الباليستية، وإعادة بناء منشآت دمرتها الغارات الأميركية والإسرائيلية خلال العام الجاري، إضافة إلى عرض خيارات لشن ضربات عسكرية جديدة.

وبحسب مصدر مطلع وأربعة مسؤوليين أميركيين سابقين، فإن إسرائيل ترى أن طهران عادت لتشغيل خطوط إنتاج صاروخية وتعمل على ترميم دفاعاتها الجوية بعد الضربات التي استهدفت مواقعها في أبريل ويونيو 2024، ما دفع تل أبيب إلى اعتبار هذه الأنشطة "تهديدا فوريا" يتطلب ردا سريعا.

وذكر موقع "أكسيوس"، الإثنين، أن إسرائيل أبلغت إدارة ترامب أن المناورات الصاروخية الإيرانية الأخيرة قد تمهد لشن ضربات على إسرائيل.

ونقل "أكسيوس" عن مسؤول إسرائيلي قوله: "رصدنا مؤشرات على إعادة إيران بناء قدراتها الصاروخية".