ووفقا للمصدر، فإن قوات الدعم السريع والحركة الشعبية شمال تمكنت بعد السيطرة على منطقة "برنو" الاستراتيحية التي تربط بين مدن كادوقلي والدلنج ولقاوة في غرب كردفان، من تعزيز تمركزاتها على أبعاد تتراوح بين 7 و15 كيلومترا من مدينة كادوقلي التي تعتبر واحدة من ثلاث مدن رئيسية في الإقليم لا يزال للجيش وجود فيها.

وتتعرض المدينة لهجوم مستمر بطائرات مسيرة، استهدف خلال الساعات الماضية مقر اللواء 55 مشاه ومباني الحكومة وجهاز الأمن.

وتأتي هذه التطورات في أعقاب سيطرة قوات الدعم السريع على مدن بابنوسة وهجليج في غرب إقليم كردفان.

معاناة إنسانية

أشارت مصادر محلية إلى أوضاع إنسانية سيئة للغاية حيث يصل الآلاف من الفارين من المدينة إلى مناطق تفتقد إلى الخدمات والمقومات اللازمة لإنقاذهم بعد أن ظلت قوات الجيش طوال الأشهر الماضية تمنع خروجهم من المدينة في ظل نقص حاد في الغذاء والدواء.

وأوضحت أحد المصادر: "عانى السكان من نقص حاد في الغذاء والمعينات الطبية خلال الأشهر الماضية وتفاقمت الأوضاع أكثر بعد طرد قوات الجيش نحو 30 منظمة كانت تقدم المساعدات في المنطقة".

ويوم السبت، أكملت بعثة "اليونيسف" التابعة للأمم المتحدة، خروجها من المدينة. وتم نقل أفراد ومعدات البعثة التي كانت تتمركز في المدينة منذ 2011، إلى منطقة أبيي على الحدود بين السودان وجنوب السودان.

ورغم خروجها من المدينة أكدت "اليونيسف" التزامها بتنفيذ تفويض الآلية المشتركة للتحقق والمراقبة على الحدود، لكنها ربطت استئناف أنشطتها في المنطقة بتوفر ضمانات أمنية كافية.

جهود أهلية

قبل أكثر من أسبوعين، طالبت مجموعات أهلية، بإخراج قوات أطراف الحرب من المدينة لتجنب القتال في تلك المدينة التي أصبحت واحدة من ثلاث مدن رئيسية فقط التي لا يزال للجيش وجود فيها في إقليم كردفان.

وناشد تحالف "قوي جبال النوبة" الأطراف المعنية بتجريد المنطقة من أي مظاهر عسكرية، وذلك تفاديا لكارثة محتملة.

ومنذ اندلاع الحرب في الخرطوم في منتصف أبريل 2023، والتي أدت إلى مقتل أكثر من 150 ألف شخص وتشريد نحو 15 مليونا، تتدهور الأوضاع الإنسانية في إقليم كردفان وسط مجاعة حادة في عدد من المناطق.

وقال تحالف أبناء النوبة إنه أجرى مشاورات، شملت قيادات سياسية ومدنية وادارات أهلية بالداخل والخارج، وضباط كبار من بعض أبناء المنطقة بالقوات والتشكيلات العسكرية المختلفة من الجيش والحركة الشعبية شمال.

وأكد التحالف أنه أرسل مذكرة بهذا الخصوص إلى قائد الجيش عبدالفتاح البرهان ورئيس الحركة الشعبية شمال عبدالعزيز الحلو، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، وتحالف "تأسيس"، والقوى المدنية "صمود" وعدد من المجموعات والجهات السياسية المؤثرة.