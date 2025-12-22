وقالت مصر في بيان صحفي أصدرته وزارة الخارجية إن هذه "الجهود تتم في إطار تنسيق مكثف ومباشر بين السفارة المصرية في طرابلس والقنصلية العامة المصرية في بنغازي، وبالتعاون الكامل مع السلطات الليبية المعنية، وبمشاركة القطاعات المختصة بوزارة الخارجية، بما يعكس أولوية هذا الملف وحرص الدولة المصرية على متابعة أوضاع مواطنيها في الخارج دون استثناء".

ووفق البيان، أسفرت هذه التحركات بالفعل عن نتائج ملموسة، من بينها نجاح وزارة الخارجية في استعادة 131 مواطناً مصرياً من أحد مراكز الاحتجاز في ليبيا يوم 27 نوفمبر الماضي، وذلك عقب جهود حثيثة ومتواصلة بذلتها السفارة المصرية في طرابلس بالتنسيق مع الجهات الليبية المختصة، بما أتاح إطلاق سراحهم وتيسير عودتهم ال منة إلى أرض الوطن.

وأشار البيان إلى أنه تم منذ بداية العام الجاري، استعادة 1132 مواطناً مصرياً من طرابلس والمنطقة الغربية، وأكثر من 1500 مواطن من بنغازي والمنطقة الشرقية، في إطار الجهود المتواصلة للدولة المصرية.

وشددت وزارة الخارجية على أن الجهود المصرية لا تزال متواصلة وبلا انقطاع، وبالتنسيق الوثيق مع الجانب الليبي، لمعرفة مصير كل مواطن مصري، واتخاذ ما يلزم من خطوات لضمان سلامتهم، وعدم ادخار أي جهد في هذا الإطار.