وذكر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في تقرير له صدر، الإثنين، أن السلطات أغلقت 15 مختبرا على نطاق صناعي و13 منشأة أصغر حجما تستخدم لأغراض التخزين، منذ ديسمبرعام 2024.

ومع ذلك، مازالت المنشطات القوية التي يتم بيعها تحت اسم الكبتاغون تهيمن على سوق المخدرات في الشرق الأوسط، بحسب ما قاله خبراء تابعون للأمم المتحدة.

وتشير العمليات الكبرى لضبط المخدرات في أنحاء المنطقة إلى استمرار تداول كميات كبيرة من هذه الحبوب التي مصدرها سوريا.

ويرى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي يتخذ من فيينا مقرا له، أن الإنتاج على نطاق أصغر مازال مستمرا في سوريا وفي الدول المجاورة لها أيضا.

وحذر المكتب من أن المستهلكين في المنطقة قد يتحولون إلى استخدام مخدر الميثامفيتامين، بعد تفكيك صناعة الكبتاغون في سوريا.

ارتبط اسم سوريا خلال السنوات الماضية بتحوّلها إلى مركز رئيسي لإنتاج وتصدير مخدر الكبتاغون، لا سيما خلال فترة حكم بشار الأسد، حيث شكّلت هذه الصناعة مصدر تمويل غير مشروع واسع النطاق.

وتشير تقارير دولية سابقة إلى أن شبكات مرتبطة بالنظام السابق وأطراف حليفة له لعبت دورا محوريا في حماية مصانع الإنتاج وتهريب الحبوب عبر شبكات منظمة ومسارات متعددة.