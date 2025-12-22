وقال ساعر خلال فعالية عامة لإضاءة الشموع لمناسبة اليوم الأخير من عيد حانوكا: "يحق لليهود العيش بأمان في كل مكان. لكننا نرى ونفهم تماما ما يحدث، ولدينا تجربة تاريخية معينة. اليوم، يتعرض اليهود للاضطهاد في كل أنحاء العالم".

وأضاف ساعر في الفعالية التي شارك فيها قادة المجتمعات والمنظمات اليهودية في أنحاء العالم "أدعو اليوم اليهود في إنجلترا، واليهود في فرنسا، واليهود في أستراليا، واليهود في كندا، واليهود في بلجيكا: تعالوا إلى أرض إسرائيل! عودوا إلى الديار!".

ومنذ اندلاع الحرب في قطاع غزة التي اندلعت بعد هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، يندد القادة الإسرائيليون بتصاعد معاداة السامية في الدول الغربية، ويتّهمون حكوماتها بالفشل في محاربها.

وقالت السلطات الأسترالية إن الهجوم الذي وقع في 14 ديسمبر على فعالية لمناسبة عيد حانوكا على شاطئ بوندي في سيدني كان مستوحى من أيديولوجية تنظيم "داعش" الإرهابي.

والثلاثاء، حضّ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الحكومات الغربية على توفير حماية أفضل لمواطنيها اليهود.

وفي أكتوبر، اتهم ساعر السلطات البريطانية بالفشل في اتخاذ إجراءات للحد من "موجة سامة من معاداة السامية" عقب هجوم خارج كنيس يهودي في مانشستر في يوم الغفران أسفر عن مقتل شخصين وإصابة أربعة آخرين.

وبحسب "قانون العودة" الإسرائيلي لعام 1950، يحق لأي يهودي في العالم الاستقرار في إسرائيل والحصول على الجنسية الإسرائيلية، علما أن القانون ينطبق أيضا على الأفراد الذين لديهم جدّ يهودي واحد على الأقل.