وحسبما ذكر مراسل "سكاي نيوز عربية"، فإن الانفجار لم يسفر عن إصابات، فيما باشرت السلطات تحقيقا لتحديد الجهة المنفذة.

ونظمت رابطة أبناء الجنوب العربي في اليمن مظاهرة أمام مقر رئاسة الوزراء البريطانية في لندن، دعما لأهالي جنوب اليمن في ظل ما يواجهونه من ظروف إنسانية صعبة.

ورفع المشاركون في التظاهرة شعارات تندد بتدهور الوضع الإنساني في الجنوب، وبتمدد الجماعات المتطرفة مثل القاعدة وداعش، إضافة إلى جماعة الإخوان والحوثيين.

وطالبوا الحكومة البريطانية والمجتمع الدولي باتخاذ موقف واضح تجاه تلك التهديدات، التي تستهدف الأمن والاستقرار في المنطقة، كما طالبوا بالاعتراف بحق أهالي جنوب اليمن في استعادة دولتهم.

وأكد البيان الصادر عن التظاهرة دعم المتظاهرين للجهود التي تبذلها القوات الجنوبية في حماية حضرموت والمهرة وتأمين الحدود ومنع عمليات التهريب، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات جاءت استجابة لفراغ أمني مزمن وارتفاع مستوى التهديدات التي تطال أمن البحر العربي والبحر الأحمر ومضيق باب المندب.

كما دعا البيان إلى تصنيف الجماعات المتطرفة، وفي مقدمتها القاعدة وداعش وجماعة الإخوان والحوثيين، كمنظمات إرهابية تهدد استقرار الجنوب والمنطقة.

وأكد المتظاهرون أن إرادة شعب الجنوب واضحة وثابتة، وأن استعادة الدولة الجنوبية باتت ضرورة لحماية السكان وضمان الأمن في واحدة من أهم مناطق النفوذ البحري في العالم.