ووجهت القوى التي وقعت في العاصمة الكينية نيروبي الأسبوع الماضي على "إعلان المبادئ السوداني لبناء وطن جديد" خطابات عاجلة إلى كبار المسؤولين الدوليين والإقليميين، شملت وزراء خارجية دول الآلية الرباعية، التي تضم الولايات المتحدة ودولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ومصر، ومسؤولي الآلية الخماسية للمنظمات متعددة الأطراف، التي تضم الأمم المتحدة، الاتحاد الإفريقي ومنظمة الإيغاد وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوربي.

وأوضح اجتماع نيروبي بأنه "يمثل تقدما كبيرا في تكامل الجهود المدنية لإنهاء الحرب وبناء وطن جديد".

وتضمنت الخطابات نصا كاملا للوثيقة التي تم التوقيع عليها لتصنيف الإخوان جماعة إرهابية.

وقالت القوى المدنية السودانية في بيان إن المطالبة بتصنيف الإخوان جماعة إرهابية يأتي بسبب الأدوار المؤثقة التي لعبها التنظيم وواجهاته السياسية الأمنية في استمرار العنف، وتقويض الانتقال المدنس، وتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

ووصف البيان وثيقة "إعلان المبادئ"، المجمع عليها بشكل واسع من القوى المدنية بأنها تمثل بداية لإطار عمل "شامل لمستقبل السودان، ولمعالجة جذور الحروب، ولاستعادة مسار الثورة السودانية وتطلعات الشعب السوداني نحو الحرية والسلام والعدالة".

وإضافة إلى التوافق على تصنيف الإخوان جماعة ارهابية توافقت القوى المدنية الموقعة على وثيقة إعلان المبادئ، دعوة طرفي الحرب لوقف فوري للأعمال العدائية وتحقيق حل سياسي شامل.

وشددت قوى إعلان المبادئ على أن وقف الحرب ومخاطبة الأزمة الإنسانية وتصنيف تنظيم الإخوان جماعة إرهابية أصبحت خطوات تشكل ضرورة وجودية لا تحتمل التأجيل والتلكؤ.

وأضافت "دعم المجتمع الدولي لوثيقة إعلان المبادئ، يمثل خطوة حيوية لملايين السودانيين الذين ينتظرون فجرا جديدا يعيد الحياة ويحقق السلام والعدالة".

الإخوان.. سبب "أزمة السودان"

ويقول مراقبون إن أي تأخير في تصنيف تنظيم الإخوان جماعة ارهابية، سيضر بالسلم والأمن المحلي والدولي، مشيرين إلى تهديدات صدرت خلال الأيام الماضية من عدد من قيادات التنظيم بضرب عدد من بلدان المنطقة والعالم بما في ذلك الولايات المتحدة الأميركية.

واعتبر متحدثون في الكونغرس الأميركي أن أزمة السودان ترتبط أساسا بوجود تنظيم الإخوان. وقال كين ازاك وهو مرشح سابق في انتخابات الرئاسة الأميركية وشغل أيضا منصب مدير منظمة الهجرة الدولية خلال جلسة استماع عقدها الكونغرس مؤخرا، "علة السودان الرئيسية عبر السنين ترجع إلى التطرف الإسلامي الذي سيطر على الدولة".

وأوضح "منذ العام 1989 سيطر الوضع الأيدولوجي الذي يقوده الإخوان على السياسة السودانية".

استهداف دول في المنطقة

وأثارت تصريحات من 3 قيادات بضرب 6 دول في المنطقة وخارجها مخاوف من عودة "الذراع الإرهابية" الطويلة التي استخدمها الإخوان في تسعينات القرن الماضي لضرب المصالح الغربية في المنطقة.

وقال ضابط سابق وقيادي في التنظيم إن لديهم تجربة في الاستهداف الخارجي والحاق الأذى بالدول الأخرى. وأوضح "معركتنا ليست محلية بل هي ضد دول تنعم بالراحة".

ومنذ اندلاع الحرب في السودان في منتصف أبريل 2023، حذر مراقبون من ارتباط مجموعات اخوانية متحالفة مع الجيش بتنظيمات إرهابية في الخارج.

وبعد إيواء أسامة بن لادن في العام 1991، وعدد من المتطرفين ومن ثم منح بعضهم جوازات سودانية، استخدم تنظيم الإخوان تلك العناصر في عمليات إرهابية عابرة للحدود شملت محاولة اغتيال الرئيس المصري حسني مبارك في العاصمة الأثيوبية أديس ابابا في العام 1995، وضرب السفارات الأميركية في كينيا ونيروبي في 1998 والبارجة يو اس اس كول في شواطئ اليمن في العام 2000.