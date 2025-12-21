وأضاف الدالاتي أن العملية، التي نفذتها وحدات الأمن الداخلي بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، استندت إلى معلومات وتحريات استخبارية دقيقة ومتابعة مستمرة لتحركات عناصر الخلية.

وتابع أن العملية أسفرت عن تفكيك الخلية بالكامل، واعتقال متزعمها و6 من أعضائها، إضافة إلى ضبط أسلحة وذخائر متنوعة ومبالغ مالية معدة لتمويل أنشطة إرهابية.

وأشار الدالاتي، إلى أن العملية جرى تنفيذها وفق أعلى درجات التخطيط والدقة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية لضمان سلامة المدنيين، مؤكدا أن العملية تعكس مستوى التنسيق بين وحدات الأمن والاستخبارات وقدرتها على تفكيك الخلايا الإرهابية.

وقال إن هذه العملية تأتي ضمن استراتيجية مستمرة لتجفيف منابع الإرهاب ومنع أي تهديد للأمن المجتمعي، وتحقيق السلم والاستقرار.