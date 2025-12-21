وذكر بيان لجهاز الاستخبارات الوطني العراقي وزع بعد منتصف ليل السبت، أن الحكومة العراقية "لم تتلق أي رسالة من هذا النوع".

ودعا البيان وسائل الإعلام إلى "توخي الدقة في التعاطي مع قضايا تمس الأمن القومي للدولة العراقية".

وكانت تقارير أشارت إلى أن الحكومة العراقية تلقت رسالتي تحذير من دولة عربية وجهاز استخباراتي غربي حول قرب تعرض العراق لضربات عسكرية.

وفي السياق ذاته، نفت وزارة الداخلية العراقية صحة مقطع فيديو متداول على بعض منصات التواصل الاجتماعي، يظهر أشخاصا من الجانب السوري حاولوا عبور الجدار الإسمنتي على الشريط الحدودي بين البلدين.

وأوضح بيان لوزارة الداخلية: "في الوقت الذي ننفي به هذه الأنباء، نؤكد أن مقطع الفيديو هذا لم يكن على حدودنا، وأنه لدولة جارة أخرى من خلال حجم الكتل التي ظهرت في الفيديو".

وذكر البيان: "لا يوجد أي عملية تسلل سجلت لدينا، خاصة أن هناك إجراءات صارمة ورصينة تفرضها قيادة قوات الحدود والقطاعات الأمنية الأخرى لحماية حدودنا من أي محاولة للتسلل".