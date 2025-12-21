وتمثل منطقة الخط الأصفر نحو 52 بالمئة من مساحة قطاع غزة، أي أكثر قليلا من نصفه، وتمتد على طول شرق القطاع.

وقال المصدر للقناة 12 الإسرائيلية: "بعد شهرين ونصف من دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، تنهي قوات الجيش الإسرائيلي العاملة على طول الخط الأصفر حاليا عملية تطهير المنطقة بأكملها".

وتابع: "هذا يعني أن الجيش الإسرائيلي قد أوشك على الانتهاء من تطهير 52 بالمئة من مساحة قطاع غزة، التي تسيطر عليها إسرائيل".

وقالت القناة 12 إنه "خلال الأشهر القليلة الماضية، عملت 6 ألوية داخل الخط الأصفر، ودمرت عشرات الكيلومترات من البنية التحتية فوق الأرض وتحتها".

وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير أعلن مؤخرا أن الخط الأصفر "هو في الواقع الحدود الجديدة"، وأن المهمة الموكلة للقوات هي "تطهير المنطقة بأكملها وتدمير البنية التحتية للإرهاب فيها".

وأكد الجيش الإسرائيلي أن عمل قواته مستمر في قطاع غزة، مشيرا إلى وجود ما سماه "بقايا من البنية التحتية للإرهاب في هذه المنطقة".

لكن مصادر القناة 12، أشارت إلى أن "الوضع خارج الخط الأصفر، في المنطقة التي تسيطر عليها حركة حماس من قطاع، ليس إيجابيا من وجهة نظر إسرائيل".

وتابعت القناة: "في نقاش أمني عقد هذا الأسبوع، أفاد جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) أن حماس تبث الرعب والخوف في قطاع غزة، وبالتالي تمكنت من إعادة فرض سيطرتها، رغم أنه يجب عليها نزع سلاحها وعدم المشاركة في الحكومة في غزة كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار".

وتصر إسرائيل على عدم الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق ومغادرة الخط الأصفر حتى يتم نزع سلاح حماس، واستبعادها من مستقبل القطاع.