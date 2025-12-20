ووفقا لبيان مشترك، أكد المجتمعون أن المرحلة الأولى سجلت تقدما ملحوظا، تمثل في توسيع المساعدات الإنسانية، وعودة جثامين عدد من الرهائن، وانسحاب جزئي للقوات، وتراجع مستوى الأعمال القتالية داخل القطاع.

وشدد المشاركون على أهمية تمكين هيئة حكم في غزة تعمل ضمن سلطة غزة الموحدة، لضمان حماية المدنيين والحفاظ على النظام العام، باعتبار ذلك ركنا أساسيا في ترتيبات المرحلة الثانية.

وجددت الأطراف دعمها لتفعيل مجلس السلام كآلية انتقالية تشرف على الملفات المدنية والأمنية وإعادة الإعمار، مع التشديد على أهمية التنسيق المرحلي والرصد الفعال بالشراكة مع المؤسسات المحلية والجهات الدولية.

وأكد البيان الالتزام بخطة السلام ذات البنود العشرين التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، داعيا جميع الأطراف إلى ضبط النفس والالتزام بالتفاهمات، مشيرا إلى أن المشاورات ستتواصل خلال الأسابيع المقبلة للمضي قدماً في تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.