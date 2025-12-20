أعلن الجيش الإسرائيلي السبت أن قواته اعتقلت شخصا تشتبه في انتمائه إلى تنظيم داعش في سوريا في وقت سابق من هذا الأسبوع ونقلته إلى إسرائيل.
وقال الجيش في بيان إن "الجنود أنجزوا (الأربعاء) عملية في منطقة الرفيد في جنوب سوريا لاعتقال إرهابي يشتبه في ارتباطه بتنظيم الدولة الإسلامية".
وأضاف "تم نقل المشتبه به إلى الأراضي الإسرائيلية لاستكمال الإجراءات".
ومنذ سقوط نظام الأسد، توغلت القوات الإسرائيلية في سوريا، حيث تسجل توغلات شبه يومية في ريفي القنيطرة ودرعا، ترافقها عمليات اعتقال أفرج عن بعض الموقوفين لاحقا، في حين ما يزال آخرون قيد الاحتجاز.
وتنتشر قواعد إسرائيل في سوريا من قمة جبل الشيخ وصولا إلى منطقة حوض اليرموك في أقصى الريف الجنوبي المتاخم لمحافظة درعا، ويبلغ عددها 8 قواعد في القنيطرة وقاعدة واحدة في درعا.
والجمعة، شنت إدارة واشنطن ضربات عسكرية في سوريا بهدف "القضاء" على مقاتلي تنظيم داعش ومواقع أسلحتهم، وذلك ردا على كمين أسفر عن مقتل جنديين أميركيين ومترجم أميركي قبل نحو أسبوع.
وإثر ذلك، قال ترامب "أمرت بتنفيذ ضربة واسعة النطاق ضد الإرهابيين الذين قتلوا 3 من وطنيينا العظماء الأسبوع الماضي.. كانت العملية ناجحة جدا ودقيقة. أصبنا الأهداف من جميع الجهات دون أخطاء. نحن نعيد فرض السلام من خلال القوة".