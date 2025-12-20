وقال الجيش في بيان إن "الجنود أنجزوا (الأربعاء) عملية في منطقة الرفيد في جنوب سوريا لاعتقال إرهابي يشتبه في ارتباطه بتنظيم الدولة الإسلامية".

وأضاف "تم نقل المشتبه به إلى الأراضي الإسرائيلية لاستكمال الإجراءات".

ومنذ سقوط نظام الأسد، توغلت القوات الإسرائيلية في سوريا، حيث تسجل توغلات شبه يومية في ريفي القنيطرة ودرعا، ترافقها عمليات اعتقال أفرج عن بعض الموقوفين لاحقا، في حين ما يزال آخرون قيد الاحتجاز.

وتنتشر قواعد إسرائيل في سوريا من قمة جبل الشيخ وصولا إلى منطقة حوض اليرموك في أقصى الريف الجنوبي المتاخم لمحافظة درعا، ويبلغ عددها 8 قواعد في القنيطرة وقاعدة واحدة في درعا.