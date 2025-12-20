وجاء تصريح نواف سلام عقب لقائه في منزله في قريطم رئيس الوفد المفاوض في لجنة "الميكانيزم" السفير سيمون كرم، الذي أطلعه على تفاصيل الاجتماع الأخير للجنة التقنية العسكرية المعنية بتنفيذ بنود وقف إطلاق النار.

وقال إن الدولة اللبنانية مستعدة للبدء بالمرحلة الثانية "استنادا إلى الخطة التي أعدها الجيش اللبناني بناء على تكليف من الحكومة"، مشددا على ضرورة توفير كل أشكال الدعم للقوات المسلحة لتمكينها من الاضطلاع الكامل بمسؤولياتها الوطنية.

وشدد سلام "على ضرورة توفير كل الدعم اللازم للجيش اللبناني، لتمكينه من الاضطلاع الكامل بمسؤولياته الوطنية".

يذكر أن قيادة الجيش اللبناني كانت وضعت أمام مجلس الوزراء في جلسته التي انعقدت في 5 سبتمبر الماضي خطة بمراحل متتالية، لضمان تطبيق قرار بسط سلطة الدولة بقواها الذاتية حصرا، وحصر السلاح بيد السلطات الشرعية

ويأتي هذا الموقف بعد الاجتماع الخامس عشر للجنة التقنية العسكرية في الناقورة يوم الجمعة، حيث أكدت السفارة الأميركية في بيروت أن "المشاركين العسكريين أجمعوا على أن تعزيز قدرات الجيش اللبناني، الضامن للأمن في جنوب الليطاني، هو شرط أساسي للنجاح".