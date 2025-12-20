ورفع المشاركون في الوقفة لافتات ضد تنظيم الإخوان في السودان، مؤكدين دعمهم لإنهاء الحرب ومحاسبة المتورطين فيها.

وفي الداخل السوداني، شهدت عدة مدن، يوم الجمعة، مظاهرات سلمية في الذكرى السابعة لثورة 19 ديسمبر، في مشهد أعاد الزخم إلى الحراك الشعبي رغم استمرار الحرب واتساع القبضة الأمنية.

وخرجت مواكب في أم درمان حمل خلالها المتظاهرون أعلام السودان وشعارات لجان المقاومة، ورددوا هتافات الثورة المطالِبة بـ"الحرية والسلام والعدالة".

وبحسب شهود، استخدمت قوات الأمن القوة لتفريق التجمعات، وسط عودة ظهور الشرطة في الشوارع بعد غياب كامل منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023.