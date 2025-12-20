وحضر اللقاء وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي وعدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

وناق ناقش الجانبان التطورات في غزة و السودان و ليبيا، حيث شددا على ضرورة وقف الحرب في القطاع وتثبيت وقف إطلاق النار ومنع التصعيد الإقليمي، إلى جانب دعم وحدة الدول وسلامة أراضيها.

وأشاد لافروف بالدور المصري في تهدئة الأوضاع بالشرق الأوسط، مؤكداً أهمية تعزيز التنسيق السياسي بين البلدين.

كما تناول اللقاء مستجدات الأزمة الروسية-الأوكرانية، إذ جدد السيسي دعم مصر لكل الجهود الدولية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي ينهي النزاع، مؤكداً استعداد القاهرة للإسهام في أي مسار يحقق الاستقرار ويحفظ الأمن الإقليمي والدولي.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن السيسي استهل الاجتماع بطلب نقل تحياته إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدا تقديره لمسار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وحرص القاهرة على مواصلة تطوير التعاون في مشروع المنطقة الصناعية الروسية و محطة الضبعة النووية وسائر ملفات التعاون الاقتصادي والاستراتيجي.

من جانبه، نقل لافروف للرئيس المصري تحيات الرئيس بوتين، معربا عن تطلع موسكو إلى الارتقاء بالعلاقات الثنائية استنادا إلى التفاهمات التي جرى التوصل إليها خلال زيارة السيسي لروسيا في مايو الماضي.

وفي سياق متصل، أكد السيسي أهمية انعقاد المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة روسيا–أفريقيا في القاهرة، مشيرا إلى دور المنتدى في تعميق التعاون الاقتصادي والتنموي ودعم جهود السلم والاستقرار في القارة.