وذكرت قناة "الإخبارية" السورية، اليوم السبت، أن القوات الإسرائيلية نصبت حاجزاً باستخدام 5 سيارات عسكرية.

بدوره، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن القوات الإسرائيلية كانت قادمة من قاعدتها في تل أحمر الغربي، باتجاه عمق قرية عين زيوان الواقعة في ريف محافظة القنيطرة قرب الشريط الحدودي مع الجولان.

وأشار المرصد إلى أن "هذه القوات باشرت عمليات تدقيق وتفتيش للمدنيين والمارة، وسط حالة من الترقب والحذر سادت بين الأهالي".

ووفق المرصد، "يأتي هذا التحرك في ظل تزايد وتيرة التوغلات البرية الإسرائيلية داخل الأراضي السورية خلال الآونة الأخيرة، حيث تعمل القوات الإسرائيلية على تثبيت نقاط مراقبة مؤقتة أو تنفيذ عمليات تمشيط في القرى والبلدات المتاخمة لخط وقف إطلاق النار، دون أي اعتراض من القوات السورية المنتشرة في المنطقة.