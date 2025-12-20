وذكرت منشور "سنتكوم" على منصة "إكس"، أن طائرات أردنية شاركت في الهجوم الذي شمل "أكثر من 70 هدفا لداعش في سوريا باستخدام ما يزيد على 100 قذيفة دقيقة".

وأعلنت الولايات المتحدة أن طائرات مقاتلة ومروحيات هجومية ومدفعية أميركية قصفت عشرات الأهداف في أنحاء وسط سوريا، ضمن عملية عسكرية واسعة النطاق أطلق عليها اسم "عين الصقر"، ضد مواقع لتنظيم "داعش".

وجاء القصف وفق واشنطن، ردا على مقتل 3 أميركيين قبل أيام، في هجوم وقع بمنطقة تدمر وسط سوريا.

وأفاد مصدر أمني سوري "فرانس برس"، أن الغارات الجوية نفذت في البادية بريف مدينة حمص، وفي مناطق ريفية قرب دير الزور والرقة.

وقال قائد "سنتكوم" براد كوبر في بيان: "سنواصل بلا هوادة ملاحقة الإرهابيين الذين يسعون إلى إلحاق الأذى بالأميركيين ويشركائنا في جميع أنحاء المنطقة".

ووصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب العملية بأنها "رد انتقامي قاس جدا" على هجوم أودى بحياة 3 أميركيين في تدمر قبل أيام.

وكتب ترامب على شبكته الاجتماعية "تروث سوشال" بعد وقت قصير من إعلان البنتاغون إطلاق العملية العسكرية في سوريا: "أعلن هنا أن الولايات المتحدة تقوم برد قاس جدا، كما وعدت، ضد الإرهابيين القتلة المسؤولين" عن الهجوم.

وأضاف الرئيس الأميركي: "نوجه ضربات قوية جدا ضد معاقل تنظيم داعش في سوريا".