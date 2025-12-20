وكتب الجندي على القذيفة أسماء 3 أميركيين، قتلوا في هجوم وقع قبل أيام في تدمر وسط سوريا.

ثم ختم الجندي الأميركي رسالته قائلا: "ليبقى إرثكم في الذاكرة".

وكان وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث أعلن الجمعة إطلاق عملية عسكرية ضد تنظيم "داعش" في سوريا، ردا على هجوم أودى بحياة 3 أميركيين.

وقال هيغسيث في منشور على منصة "إكس": "بدأت القوات الأميركية عملية عين الصقر في سوريا للقضاء على مقاتلين وبنى تحتية ومواقع تخزين أسلحة لتنظيم داعش، في رد مباشر على الهجوم الذي استهدف قوات أميركية في 13 ديسمبر".

وأضاف: "اليوم طاردنا أعداء وقتلناهم. الكثير منهم. وسنواصل ذلك".

والقتلى الثلاثة في هجوم تدمر هم عسكريان ومترجم، وجميعهم أميركيون.

وتم التعرف على هوية الرجل الذي نفذ الهجوم في منطقة تدمر الصحراوية، وهو وفق مصادر أمنية عنصر أمن تابع لوزارة الداخلية كان من المقرر استبعاده.

وبعد وقت قصير من إعلان البنتاغون، وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب العملية في منشور على شبكته الاجتماعية "تروث سوشال"، بأنها "رد انتقامي قاس جدا. نوجه ضربات قوية جدا ضد معاقل تنظيم داعش في سوريا".

وأعلن الجيس الأميركي أن طائرات مقاتلة ومروحيات هجومية ومدفعية قصفت أكثر من 70 هدفا في أنحاء وسط سوريا في العملية.

وأكد قائد القيادة الوسطى الأميركية "سنتكوم" براد كوبر في بيان: "سنواصل بلا هوادة ملاحقة الإرهابيين الذين يسعون إلى إلحاق الأذى بالأميركيين ويشركائنا في جميع أنحاء المنطقة".

وأفاد مصدر أمني سوري "فرانس برس"، أن غارات جوية نفذت في البادية بريف مدينة حمص، وفي مناطق ريفية قرب دير الزور والرقة.

وسيطر تنظيم "داعش" على مدينة تدمر عامي 2015 و2016 في سياق تمدده في البادية السورية، قبل أن يخسرها لاحقا إثر هجمات للقوات الحكومية بدعم روسي، ثم أمام التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة بحلول 2019.

وانضمت دمشق رسميا إلى التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش"، خلال زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى واشنطن الشهر الماضي.