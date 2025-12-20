وأكد مدير مستشفى الشفاء في مدينة ‌غزة محمد أبو ​سلمية لـ"رويترز"، حصيلة القتلى الفلسطينيين.

وأفاد الدفاع المدني الفلسطيني في بيان، أن "⁠معظم القتلى من الأطفال، بالإضافة إلى العديد من الجرحى الذين نقلوا ‌إلى المستشفيات لتلقي ​العلاج".

وقال الدفاع المدني إن أفراده لم يتمكنوا من انتشال الجثث إلا بعد التنسيق مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).

وقال الجيش الإسرائيلي في وقت لاحق، إنه تسنى ‍تحديد عدد من ‍الأفراد "المثيرين للريبة" في هياكل القيادة غرب الخط الأصفر، وأطلق القوات النار عليهم.

وتابع ‌في بيان: "الجيش الإسرائيلي على علم بالادعاء المتعلق بوقوع إصابات في المنطقة، والتفاصيل قيد المراجعة".

ووصفت حركة حماس الهجوم بأنه "جريمة وحشية"، وقالت إنه "خرق فاضح ومتجدد لاتفاق وقف إطلاق النار".

ومع مقتل هؤلاء الخمسة، تشير ​بيانات ‍وزارة الصحة إلى أن عدد الفلسطينيين الذين قتلوا بنيران إسرائيلية ارتفع إلى 400، منذ بدء وقف إطلاق ‍النار في ⁠أكتوبر الماضي.

في المقابل قالت إسرائيل إن 3 ‍جنود قتلوا على يد مسلحين في غزة خلال الفترة نفسها.