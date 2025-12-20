وقال قائد القيادة الوسطى الأميركية "سنتكوم" براد كوبر في بيان: "سنواصل بلا هوادة ملاحقة الإرهابيين الذين يسعون إلى إلحاق الأذى بالأميركيين ويشركائنا في جميع أنحاء المنطقة".

ووصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب العملية بأنها "رد انتقامي قاس جدا" على هجوم أودى بحياة 3 أميركيين في تدمر قبل أيام.

وكتب ترامب على شبكته الاجتماعية "تروث سوشال" بعد وقت قصير من إعلان البنتاغون إطلاق العملية العسكرية في سوريا: "أعلن هنا أن الولايات المتحدة تقوم برد قاس جدا، كما وعدت، ضد الإرهابيين القتلة المسؤولين" عن الهجوم.

وأضاف الرئيس الأميركي: "نوجه ضربات قوية جدا ضد معاقل تنظيم داعش في سوريا".

وقال بيان لـ"سنتكوم"، إنه "في أعقاب الهجوم الذي استهدف القوات الأميركية والقوات الشريكة السبت الماضي، بدأت القيادة المركزية الأميركية عملية عين الصقر في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش في سوريا، يوم 19 ديسمبر، بتوجيهات من القائد العام".

وتابع البيان: "استهدفت القوات الأمريكية أكثر من 70 هدفا في مواقع متعددة في أنحاء وسط سوريا باستخدام طائرات مقاتلة ومروحيات هجومية ومدفعية".

وأوضح: "كما قدمت القوات المسلحة الأردنية الدعم بطائرات مقاتلة. استخدمت العملية أكثر من 100 ذخيرة للاستهداف الدقيق لمواقع البنية التحتية ومخازن الأسلحة التابعة لتنظيم داعش".

وقال كوبر: "هذه العملية حاسمة لمنع تنظيم داعش من التخطيط لهجمات إرهابية ضد الولايات المتحدة. سنواصل ملاحقة الإرهابيين الذين يسعون إلى إلحاق الأذى بالأميركيين وشركائنا في المنطقة بلا هوادة".

وبعد هجوم 13 ديسمبر على أفراد أميركيين وسوريين في تدمر، نفذت القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي 10 عمليات في سوريا والعراق، أسفرت عن مقتل أو اعتقال 23 عنصرا إرهابيا، وفق "سنتكوم".

وقالت القيادة المركزية الأميركية إن القوات الأميركية وقوات التحالف نفذت في سوريا أكثر من 80 عملية خلال الأشهر الستة الماضية، بهدف "القضاء على الإرهابيين الذين يشكلون تهديدا مباشرا للولايات المتحدة والأمن الإقليمي"، وفق البيان الأميركي.