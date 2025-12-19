وقال الشرع، في مقطع فيديو من على سفح جبل قاسيون نشره على حسابه الرسمي في منصة "إكس": "الشعب السوري العظيم، أتوجه إليكم بالتهنئة والشكر لرفع العقوبات عن سوريا".

وأضاف: "اليوم يكون أول يوم لسوريا بدون عقوبات، بفضل الله وجهودكم وصبركم لـ14 سنة".

وتابع: "الشكر الجزيل لكل من ضحى وصبر خلال فترة الثورة السورية المباركة، لكل من استنشق الكيماوي، ولكل من هاجر وغادر أرضه ولكل من غرق في البحار ودماء الضحايا الذين روت دماؤهم هذه الأرض المباركة حتى وصلنا إلى هذا النصر العظيم، وتوج بفضل الله بأن ترفع القيود عن سوريا بشكل كامل".

وأكد: "أتوجه بالشكر الجزيل والخاص للرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأميركية على استجابته لدعوة هذا الشعب السوري وتقدير أعضاء الكونغرس لتضحيات الشعب السوري وتلبيتهم لدعوتهم لرفع العقوبات عن سوريا".

وأكمل قائلا: "والشكر موصول للرئيس رجب طيب أردوغان والأمير محمد بن سلمان والأمير تميم بن حمد آل ثاني".

وأردف: "كما أيضا أتوجه بالشكر الجزيل لجميع الدول العربية والإسلامية والأوروبية التي ساندت هذا الشعب السوري خلال فترة حربه وساندته أيضا برفع العقوبات عنه في السنة الأخيرة".

وختم الشرع بالقول: "الشعب السوري العظيم اليوم يومكم صار.. ذهب زمن الوجع وبدأ زمن البناء. يدا بيد نبني هذا الوطن حتى نصل به إلى أعلى المراتب".