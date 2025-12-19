ووفق ما ورد في بيان الرئاسة، شدد مدبولي على استعداد مصر لمساندة لبنان، لا سيما في المشاريع التي من شأنها تحقيق التقدم و"دعم صمود الشعب اللبناني في المرحلة الحالية".

من جهته، أكد الرئيس جوزيف عون أن لبنان يعوّل على الدور السياسي المحوري لمصر في المنطقة العربية، وعلى دعمها ومساندتها الدائمة، معتبرا أن تفعيل عمل اللجنة العليا المشتركة بين البلدين يمثل خطوة ضرورية تصب في مصلحة لبنان ومصر.

كما أعرب الرئيس اللبناني عن أمله في نجاح الجهود الرامية إلى تثبيت الاستقرار في لبنان، وإحلال السلام في المنطقة، مؤكداً أهمية التعاون العربي في مواجهة التحديات المشتركة.