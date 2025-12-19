وبحسب بيان السفارة، "قدّم المشاركون العسكريون آخر المستجدات العملياتية، وركّزوا على تعزيز التعاون العسكري بين الجانبين من خلال إيجاد سبل لزيادة التنسيق، وأجمع المشاركون على أن تعزيز قدرات الجيش اللبناني، الضامن للأمن في قطاع جنوب الليطاني، أمر أساسي للنجاح".

وأضافت: "أكد المشاركون مجددا أن التقدّم في المسارين الأمني والسياسي يظل متكاملا ويُعد أمرا ضروريا لضمان الاستقرار والازدهار على المدى الطويل للطرفين، وهم يتطلَعون إلى الجولة القادمة من الاجتماعات الدورية المقررة في العام 2026".

ويقف لبنان اليوم على حافة أزمة غير مسبوقة، مع اقتراب انتهاء المهلة التي حددها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لحصر السلاح بيد الدولة، في ظل تمسك حزب الله بسلاحه واستمرار التصعيد الإسرائيلي الذي قد يتحول في أي لحظة إلى مواجهة شاملة.

ومع استمرار الضربات على الحدود الشمالية والجنوبية، وتنامي التوترات السياسية الداخلية، يواجه لبنان اختباراً صعباً لقدرة مؤسساته على فرض الدولة وحماية السلم الأهلي، وسط مساعي دولية مضنية لاحتواء التصعيد وضبط الحدود، في وقت تبدو فيه خيارات الدولة محدودة أمام موازين القوى الإقليمية والدولية المتشابكة.