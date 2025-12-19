وأوضح عضو المكتب السياسي لحماس باسم نعيم لوكالة فرانس برس: "يتوقع شعبنا من هذه المحادثات أن يتفق الحاضرون على وضع حد للعربدة الاسرائيلية المستمرة ووقف كافة الخروقات والانتهاكات وان يُلزموا الاحتلال بمقتضيات اتفاق شرم الشيخ".

وتستضيف الولايات المتحدة هذه المباحثات في ولاية فلوريدا حيث من المتوقع أن يلتقي المبعوث الخاص للرئيس دونالد ترامب ستيف ويتكوف، بمسؤولين كبار من دول الوساطة قطر ومصر وتركيا، لدفع المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار قدما.

المرحلة الثانية من خطة ترامب

وكشف مسؤول في الإدارة الأميركية لـ"سكاي نيوز عربية"، أن الاجتماع في ميامي يهدف إلى بحث المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف الحرب في غزة.

وأوضح المصدر أن المسؤولين الذين سيلتقون مع ويتكوف سيمثلون الوسطاء في اتفاق غزة وسيشملون رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إلى جانب وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي.

وفي السياق، كشف موقع "أكسيوس" أن هذا هو الاجتماع الأعلى مستوى بين الوسطاء منذ توقيع الاتفاق في أكتوبر الماضي، ويهدف إلى الاتفاق على الخطوات التالية للضغط على كل من إسرائيل وحركة حماس من أجل تنفيذ التزاماتهما.

وتشعر الولايات المتحدة والوسطاء الآخرون أن إسرائيل وحركة حماس تماطلان في تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، وتسعيان للحفاظ على الوضع القائم، وفقا لمصادر "أكسيوس".

وفي عطلة نهاية الأسبوع الماضي، أرسل البيت الأبيض رسالة شديدة اللهجة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشددا فيها على أن مقتل قائد عسكري بارز في حماس، كان انتهاكا لوقف إطلاق النار.

ومؤخرا، دعت قطر ومصر، الوسيطتان والضامنتان للهدنة في القطاع المدمّر جراء حرب استمرّت عامين، إلى الانتقال للمرحلة الثانية من الاتفاق المبني على خطة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي تشمل خصوصا انسحاب القوات الإسرائيلية ونشر قوة استقرار دولية.