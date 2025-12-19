وقال إن إسرائيل لن تسمح "لإيران أو حزب الله أو حماس، أو أي جماعات أخرى، بإعادة التمركز أو التواجد عند الحدود الشمالية"، وفق ما أورده موقع قناة "تلفزيون سوريا" اليوم الجمعة.

وأكد المندوب الإسرائيلي خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، الخميس، أن بلاده ستدافع عن حدودها الشمالية، مشدداً على عدم السماح لمن وصفهم بـ"الإرهابيين والمسلحين" بالعمل بالقرب من الحدود الإسرائيلية.

من جهته، قال مندوب سوريا لدى المنظمة الدولية إبراهيم علبي، يوم الخميس، إن دمشق ملتزمة باتفاقية فض الاشتباك المبرمة مع تل أبيب منذ عام 1974، بينما يواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته لها.

وشدد قائلا "نحتاج إلى وجود قواتنا الأمنية على الحدود مع إسرائيل لبسط سيطرتنا عليها".

تجدر الإشارة إلى أن المنطقة العازلة بين سوريا وإسرائيل هي منطقة فصل أنشأتها الأمم المتحدة بموجب اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 في هضبة الجولان، وتُعرف بـ"الخط البنفسجي"، وتوجد بها قوة مراقبة دولية، وهي تفصل بين الأراضي التي تحتلها إسرائيل والجزء الذي تديره سوريا.