وقالت خلية الإعلام الأمني، إنه تم القبض على هدفين مهمين مطلوبين للقضاء العراقي بعملية لخلية الصقور داخل الأراضي السورية بالتنسيق مع الجانب السوري ودعم التحالف الدولي.

وذكر بيان للخلية، أنه "بتوجيه ومتابعة من القائد العام للقوات المسلحة، وبعملية نوعية لرجال خلية الصقور الاستخبارية في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، تمكنت قوة محمولة جوا من هذه الخلية البطلة، وبالتنسيق مع قوات الأمن السورية وبإسناد فني ودعم من التحالف الدولي، من تنفيذ إنزال جوي على هدفين مهمين مطلوبين للقضاء العراقي شمال شرقي سوريا داخل الأراضي السورية وإلقاء القبض عليهما".

وأضاف البيان، أن "هذه العمليات تعزز قدرة الدول على مواجهة التحديات الأمنية العابرة للحدود وتحمي المصالح الوطنية".