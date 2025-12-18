وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذا البرنامج يأتي عقب التساقطات المطرية الغزيرة وغير المسبوقة التي عرفتها المدينة يوم الأحد 14 ديسمبر 2025، والتي خلفت خسائر بشرية وأضرارا مادية همّت عددا من الأحياء والبنيات والتجهيزات الأساسية.

وأوضح البلاغ أن البرنامج يعتمد مقاربة شمولية تروم ضمان تدخل سريع وفعال والاستجابة الفورية لحاجيات الساكنة المتضررة، من خلال حزمة من التدابير ذات الطابع الاستعجالي، تشمل تقديم مساعدات فورية للأسر المتضررة، والتكفل بإصلاح وترميم المنازل التي لحقتها أضرار، إلى جانب إعادة بناء وترميم وتأهيل المحلات التجارية المتضررة، مع مواكبة أصحابها.

وأضاف المصدر ذاته أنه جرى تعبئة مختلف الوسائل البشرية واللوجستية اللازمة، وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، على أن تباشر السلطات المحلية، في أقرب الآجال، تنفيذ الإجراءات المبرمجة، بما يضمن تدخلا عاجلا وناجعا لفائدة الساكنة المتضررة.

وأشار البلاغ إلى أن إطلاق هذا البرنامج يندرج في إطار التعاطي المسؤول مع آثار الكوارث الطبيعية، ويهدف إلى إعادة التأهيل المستدام للمناطق المتضررة وتعزيز الوقاية من المخاطر المستقبلية.