وتضم لجنة "الميكانيزم" المكلفة بمراقبة تطبيق الاتفاق، الذي أنهى قبل عام حربا بين حزب الله وإسرائيل، ممثلين للولايات المتحدة وفرنسا ولبنان وإسرائيل وقوة الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل).

وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو للصحفيين، إثر الاجتماع الذي حضره موفدو فرنسا والولايات المتحدة والسعودية إلى لبنان: "نعمل على تزويد اللجنة بوسائل عملية في الميدان للتحقق من التقدم المحرز في عملية نزع سلاح حزب الله".

وأوضح أن قائد الجيش اللبناني عرض خلال الاجتماع "التقدم المحرز" في عمل قواته في جنوب البلاد، إضافة الى "احتياجات" الجيش، مشيرا إلى وجود "إجماع على توثيق هذا التقدّم بشكل جدي، والعمل في إطار آلية مراقبة وقف إطلاق النار".

واتفق المجتمعون، وفق كونفافرو، على مبدأ عقد مؤتمر دولي لدعم الجيش اللبناني في فبراير، من دون تحديد مكان انعقاده.

وشنّت إسرائيل، أثناء انعقاد الاجتماع، سلسلة غارات على جنوب لبنان وشرقه، قالت إنها استهدفت منشآت تابعة للحزب.

وأقرّت السلطات اللبنانية خطة لنزع سلاح حزب الله تطبيقا للاتفاق، يفترض أن ينهي الجيش تطبيق المرحلة الأولى منها في المنطقة الحدودية الواقعة جنوب نهر الليطاني بحلول نهاية العام.

لكنّ إسرائيل صعّدت غاراتها الجوية في الأسابيع الأخيرة، متهمة حزب الله بإعادة بناء قدراته ومشككة في فاعلية الجيش اللبناني.