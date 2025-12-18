وجاء في البيان: "هاجم الجيش الإسرائيلي قبل وقت قصير بنى تحتية إرهابية تابعة لتنظيم حزب الله الإرهابي في مناطق مختلفة داخل لبنان".

وأضاف: "في إطار الهجمات، تم تدمير بنى تحتية إرهابية ومنصات إطلاق في معسكر عسكري كان يُستخدم من قبل تنظيم حزب الله الإرهابي لإجراء تدريبات وتأهيل عناصره، وتشغيل نيران مدفعية، وتخزين وسائل قتالية".

وتابع: "وكجزء من التدريبات والتأهيل في المعسكر، خضع عناصر التنظيم لتدريبات على الرماية وتأهيلات إضافية لاستخدام أنواع مختلفة من الأسلحة، بهدف التخطيط والتنفيذ لمخططات إرهابية ضد قوات الجيش الإسرائيلي ومواطني دولة إسرائيل".

كما نفذ الجيش الإسرائيلي هجمات إضافية في مناطق مختلفة في عمق لبنان، استهدفت مبانٍ عسكرية تُخزَّن فيها وسائل قتالية ومنها عمل عناصر التنظيم خلال الفترة الأخيرة، وفق البيان نفسه.

وأكد البيان أن "وجود البنى التحتية الإرهابية ونشاط تنظيم حزب الله الإرهابي في هذه المواقع يشكل خرقا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان وتهديدا لدولة إسرائيل".