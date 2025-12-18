وقال الشيباني في منشور عبر منصة "إكس": "نعتبر هذه الخطوة تطورا إيجابيا يفتح آفاقا جديدة للتعاون والشراكة بين بلدنا والعالم".

وأقرّ الكونغرس الأميركي الأربعاء الرفع النهائي للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على سوريا في عهد الرئيس السابق بشار الأسد، ما من شأنه أن يتيح عودة الاستثمارات إلى هذا البلد الذي عانى مدى سنوات طويلة الحرب.

ويرد إلغاء ما يُعرف بقانون "قيصر" الذي اعتُمد في العام 2019 إبان الولاية الرئاسية الأولى لدونالد ترامب والذي كان يفرض هذه العقوبات، في نص الاستراتيجية الدفاعية الذي أقرّه مجلس الشيوخ الأميركي الأربعاء بغالبية 77 صوتا مقابل 20.

وكان مجلس النواب الأميركي قد صوّت الأسبوع الماضي على النص الذي بات الآن بانتظار أن يوقّعه الرئيس الأميركي ليصدره قانونا.

وسبق أن أبدت الحكومة الأميركية تأييدها لإلغاء هذا القانون.

وعُلّق تطبيق العقوبات مرتين لمدة ستة أشهر، عقب إعلان الرئيس الأميركي في مايو رفع العقوبات عن سوريا في إطار تطبيع العلاقات بين البلدين.

وكان قانون قيصر يفرض عقوبات أميركية صارمة على حكومة الأسد، مانعا البلاد من الوصول إلى النظام المصرفي الدولي وإجراء تعاملات مالية بالدولار.

واستقبل ترامب الرئيس السوري أحمد الشرع في العاشر من نوفمبر في البيت الأبيض، في سابقة لرئيس سوري منذ استقلال البلاد في العام 1946، وفي خطوة تُكرّس مكانة الرئيس الجديد الذي نجح، بعد أقل من عام على توليه السلطة، في إخراج بلاده من عزلتها.

وكان ترامب التقى الشرع خلال جولة خليجية أجراها في مايو وقد أعلن حينها رفع العقوبات الأميركية عن سوريا.

وبعد حرب استمرت 13 عاما، تسعى سوريا إلى توفير الأموال لإعادة الإعمار التي قد تتجاوز كلفتها 216 مليار دولار، وفق البنك الدولي.