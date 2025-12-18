وقالت القيادة الوسطى، إن عملياتها أسفرت عن اعتقال 119 إرهابيا ومقتل 14 آخرين خلال الأشهر الستة الماضية مما أحبط جهود داعش لإعادة تنظيم صفوفه.

وأضافت القيادة في بيان أن قوات أميركية نفذت بالتعاون مع قوات شريكة لها في سوريا، نحو 80 عملية منذ يوليو الماضي، للقضاء على العناصر الإرهابية، بما في ذلك فلول تنظيم داعش، التي شكّلت تهديدا مباشرا للولايات المتحدة ومصالحها في الخارج.

وأسفرت العملية المشتركة وفق البيان "عن تدمير أكثر من 130 قذيفة هاون وصاروخ، بالإضافة إلى بنادق ومدافع رشاشة وألغام مضادة للدبابات ومواد لصنع العبوات الناسفة".

وأشار البيان إلى أن قوات القيادة الوسطى الأميركية نفّذت غارة في سوريا في سبتمبر الماضي، أسفرت عن مقتل القيادي البارز في داعش، عمر عبد القادر، الذي كان يسعى لمهاجمة الولايات المتحدة.