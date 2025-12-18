وقال نتنياهو في خطاب متلفز: "وافقت اليوم على أكبر اتفاق غاز في تاريخ إسرائيل. تبلغ قيمة الصفقة 112 مليار شيكل (34.7 مليار دولار). ومن هذا المبلغ الإجمالي، سيذهب 58 مليار شيكل (18 مليار دولار) إلى خزائن الدولة".

وأضاف أن "الاتفاق مع شركة شيفرون الأميركية، بالتعاون مع شركاء إسرائيليين سيقومون بتزويد مصر بالغاز".

وأوضح نتنياهو أن الصفقة "تعزز بشكل كبير مكانة إسرائيل كقوة إقليمية في مجال الطاقة وتساهم في استقرار المنطقة".

وتابع قائلا إن المردود المالي سيستخدم في "تعزيز التعليم والرعاية الصحية والبنى التحتية والأمن ومستقبل الأجيال المقبلة".

وأشار نتنياهو إلى أن قرار المصادقة على هذه الصفقة المليارية جاء بعد مشاورات مكثفة لضمان تحقيق كافة المصالح الأمنية العليا لإسرائيل، مشددا في الوقت ذاته على أنه سيمتنع عن ذكر تفاصيل هذه الاعتبارات الأمنية لحساسيتها، مكتفيا بالتأكيد على أنه سيصدق عليها بشكل كامل.

من جانبه، قال وزير الطاقة إيلي كوهين الذي كان حاضرا خلال إلقاء نتنياهو خطابه، إنها "أكبر صفقة تصدير في تاريخ الدولة".

وأعلنت شركة "نيوميد إينرجي" الإسرائيلية في أغسطس توقيع صفقة بقيمة 35 مليار دولار لإمداد مصر بالغاز الطبيعي.

وأشار تقرير نشرته الشركة إلى أن الصفقة سترفع إلى 130 مليار متر مكعّب الكمية الإجمالية للغاز المُورَّد إلى مصر.

وفي بيان صدر ليل الأربعاء، قالت "نيوميد إينرجي" إنها تلقّت "موافقة على تصدير الغاز إلى مصر، ما يتيح تنفيذ صفقة تُقدَّر بنحو 35 مليار دولار".

ونقل بيان للشركة عن رئيسها التنفيذي يوسي أبو قوله "إنه يوم تاريخي لقطاع الغاز الطبيعي، يضمن استمرار الاستثمار في إسرائيل ويخلق استقرارا تنظيميا للسنوات المقبلة".