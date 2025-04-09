ورحب الشيخ محمد بن زايد بالمشاركين في "دورة ألعاب المستقبل أبوظبي 2025" متمنيا لهم التوفيق في منافساتهم.

وأكد الشيخ محمد بن زايد أن استضافة دولة الإمارات للدورة يجسد مكانتها بوصفها مركزا عالميا للابتكار في مجال رياضة المستقبل التي تلبي تطلعات الأجيال المقبلة من خلال الدمج بين الرياضة والتكنولوجيا الحديثة مشيرا إلى أن الدورة تسهم في تعزيز الحوار والتعارف والتنافس بين شباب العالم على أرض الإمارات، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وشهد الافتتاح الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتاتيانا غوليكوفا نائبة رئيس حكومة روسيا الاتحادية، وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين ورؤساء الوفود المشاركة.

ويشارك في فعاليات الدورة، التي تعقد بدعم أدنوك، أكثر من 850 متنافسا يمثلون 60 دولة.

وتهدف إلى تقديم بيئة رياضية مبتكرة تعزز البعدين الرقمي والبدني في المجالات الرياضية.

وتعد الدورة الحالية أكثر التجمعات تنوعا وتنافسية في عالم الرياضات الهجينة حيث يلتقي التفوق البدني بالمهارة الرقمية والمنافسة الرياضية التقليدية مع الرقمية.

ويجسد هذا النموذج الرياضي التقاطع بين التكنولوجيا والأداء الواقعي ليقدم شكلا جديدا من المنافسة الرياضية من خلال دمج المنصات الرقمية المتطورة وبيئات الألعاب التفاعلية مع الرياضات البدنية.

وتضمن حفل الافتتاح السلام الوطني لدولة الإمارات وعروضا بصرية وسردا قصصيا للرياضيين بجانب فقرات قائمة على التكنولوجيا المتقدمة.