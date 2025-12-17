وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي الأربعاء: "صادقت على صفقة الغاز الأكبر في تاريخ إسرائيل وهي مع مصر".

ونشرت تقارير غربية أن صفقة الغاز الإسرائيلي - المصري بقيمة 35 مليار دولار حتى عام 2040، قد عادت إلى دائرة الاهتمام مجددا، هذا الأسبوع، قبل أن يعلن نتنياهو عن إتمامها مساء الأربعاء.

وأوضح نتنياهو في بيان صحفي أن قرار المصادقة على هذه الصفقة المليارية جاء بعد مشاورات مكثفة لضمان تحقيق كافة المصالح الأمنية العليا لإسرائيل، مشددا في الوقت ذاته على أنه سيمتنع عن ذكر تفاصيل هذه الاعتبارات الأمنية لحساسيتها، مكتفيا بالتأكيد على أنه سيصدق عليها بشكل كامل.