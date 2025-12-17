وكالة الأنباء الألمانية نقلت عن مصادر خاصة أن الحوثيين يعتزمون تنفيذ هجمات صاروخية تستهدف عمق الجنوب ومنشآته الحيوية على غرار الهجمات السابقة التي طالت موانئ في محافظتي حضرموت وشبوة إضافة إلى مطار عدن الدولي.

ويأتي هذا التطور بعد ساعات من إعلان قوات حكومية تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي إطلاق عملية عسكرية مزدوجة تستهدف جماعة الحوثيين والتنظيمات الإرهابية.

وشملت العملية نشر وحدات من قوات الحزام الأمني وقوات الدعم والإسناد ومحور أبين، في مناطق المنطقة الوسطى بمحافظة أبين، بالتوازي مع معلومات عن الدفع بقوات إضافية إلى خطوط التماس المتاخمة لمنطقة مكيراس.

وخلال الأيام القليلة الماضية كثف الحوثيون عمليات الحشد القبلي، ودفعوا بتعزيزات عسكرية باتجاه الجبهات الحدودية مع محافظات شبوة وأبين ولحج، وصولاً إلى جبهة الساحل الغربي.

وبحسب مصادر يمنية أجرى رئيس هيئة الأركان في جماعة الحوثيين يوسف المداني زيارات ميدانية إلى عدد من هذه الجبهات، بالتزامن مع إنشاء غرف عمليات متقدمة في محافظتي إب وتعز، إلى جانب حفر أنفاق وتعزيز تحصينات مركزية، ونقل منظومات وقواعد إطلاق صواريخ إلى تلك المناطق.

تطورات تعكس بحسب مراقبين مؤشرات واضحة على تصعيد عسكري واسع قد يشهده الجنوب خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار حالة التوتر الميداني وتبادل التحركات العسكرية بين الأطراف.