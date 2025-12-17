ونقلت وكالة الصحافة الفلسطينية، الأربعاء، عن بصل قوله إن تداعيات هذه المنخفضات الجوية أسفرت عن وفاة 17 مواطناً، من بينهم 4 أطفال نتيجة البرد القارس، فيما توفّي الآخرون جراء انهيارات المباني.

وأضاف أن أكثر من 90 بناية سكنية تعرّضت لانهيارات جزئية خطيرة، ما يشكّل تهديداً مباشراً لحياة آلاف المواطنين، مشيرا إلى أن نحو 90 بالمئة من مراكز الإيواء في قطاع غزة غرقت بشكل كامل؛ نتيجة السيول ومياه الأمطار.

وأوضح أن كافة خيام المواطنين في مختلف مناطق القطاع تضرّرت وغرقت، ما أدى إلى فقدان لاف الأسر لمأواها المؤقت، وتسبّب في تلف ملابس المواطنين وأفرشتهم وأغطيتهم، وفاقم من معاناتهم الإنسانية.

ولفت إلى أن طواقم الدفاع المدني تلقّت أكثر من 5000 مناشدة واستغاثة من المواطنين، منذ بدء المنخفضات الجوية على القطاع.

وجدد بصل دعوته العاجلة إلى العالم والمجتمع الدولي، للتحرّك الفوري لإغاثة المواطنين وتوفير الاحتياجات الإنسانية الطارئة ، مؤكدا أن الخيام أثبتت فشلها الكامل في قطاع غزة.

وطالب الجهات المعنية والمؤسسات الدولية بعدم إدخال الخيام بشكل قطعي، داعيا إلى البدء الفوري والعاجل بعملية إعادة الإعمار وتوفير مساكن منة تحفظ كرامة الإنسان وتحمي حياته.