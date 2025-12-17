وقالت الداخلية السورية في بيان نشرته في قناتها على "تلغرام"، إنه "عقب العملية الإرهابية التي استهدفت دورية أمن الطرق في منطقة معرة النعمان، كثفت وحداتنا المختصة تحقيقاتها وقامت بجمع معلومات ميدانية دقيقة لتحديد المسؤولين عن الاعتداء، حيث تم تحديد السيارة التي استخدمها منفذو العملية".

وأضافت الوزارة: "من خلال عمليات الرصد والمتابعة، تمكنت الوحدات الأمنية من إلقاء القبض على ثلاثة أفراد، بينما تم تحييد آخر، حيث اعترف الموقوفون خلال التحقيقات بوجود أربعة متورطين آخرين شاركوا في تنفيذ العمليات الإرهابية".

وتابعت الوزارة: "استنادا إلى المعلومات التي تم جمعها، نفذت وحداتنا عملية أمنية ثانية أسفرت عن إلقاء القبض على بقية أفراد الخلية، ليصل العدد الإجمالي للموقوفين إلى ثمانية أشخاص".

وبيّنت الوزارة أنه خلال التحقيقات، اعترف الموقوفون بمسؤوليتهم عن تنفيذ ثلاث عمليات إرهابية، شملت استهداف دورية أمن الطرق في معرة النعمان، والاعتداء على عناصر وزارة الدفاع على جسر سراقب بريف إدلب، إضافة إلى الهجوم المسلح الذي طال عناصر الضابطة الجمركية في منطقة الزربة بريف حلب.

ولفتت الوزارة إلى أن العمليتين الأمنيتين أسفرتا عن "ضبط أحزمة ناسفة، وكواتم صوت، وصواريخ من نوع ميم دال، إلى جانب أسلحة رشاشة من طراز M4 كانت معدة لاستخدامها في تنفيذ هجمات إرهابية تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار".

وأكدت الوزارة "استمرارها في ملاحقة خلايا التنظيمات الإرهابية، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين وتأمين الطرق والمرافق العامة، كما تؤكد على إحالة جميع المتورطين إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".