وقالت الوزارة في بيان إنه جرى في هذا الإطار، توجيه المحافظات المعنية إلى تعزيز آليات التتبع الميداني الدقيق لتطور الأوضاع المناخية، وضمان التنسيق المحكم بين مختلف المتدخلين، مع اتخاذ التدابير الاستباقية والاحترازية الكفيلة بحماية الساكنة والتخفيف من حدة الأضرار المحتملة، وذلك انسجاما مع توجيهات العاهل المغربي الملك محمد السادس.

وأضاف البيان أنه تم، في هذا السياق، تفعيل مركز للقيادة واليقظة على مستوى وزارة الداخلية، إلى جانب إحداث وتفعيل لجان إقليمية لليقظة والتتبع، وذلك في إطار المخطط الوطني الخاص بمواجهة آثار موجات البرد.

وأوضحت الداخلية المغربية على أنه تم الرفع من مستوى الجاهزية للتدخل، من خلال التتبع المستمر للوضعية الميدانية، وضمان التموين المنتظم للمناطق المعنية بالمواد الأساسية ووسائل التدفئة، وتعبئة الآليات اللوجستيكية قصد فك العزلة عند الاقتضاء.

كما تشمل هذه التدابير تنظيم عمليات توزيع المساعدات الغذائية والأغطية وحطب التدفئة لفائدة الفئات المستهدفة، وتأمين التدخل الفوري لفائدة الأشخاص المتواجدين في وضعيات حرجة أو استعجالية.

وتأتي هذه الإجراءات في سياق ظروف مناخية استثنائية، بعدما شهد المغرب، يوم الأحد، فيضانات غير مسبوقة بمدينة آسفي وعدد من المناطق المجاورة، نتيجة تساقطات مطرية قياسية، أسفرت عن مصرع 37 شخصا وخسائر مادية جسيمة.