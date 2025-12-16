وذكرت القناة أن مديرية العمليات في الجيش عمّمت هذه التعليمات بعد الهجوم الذي استهدف احتفالا يهوديا في أستراليا، "في خطوة تهدف إلى تعزيز وعي الجنود بالمخاطر المحتملة أثناء وجودهم خارج إسرائيل".

وأكدت مصادر عسكرية في حديثها للقناة 12 أن هذه الخطوة لا تُعد تشديدا للإجراءات، بل تحديثا وتحسينا للإرشادات القائمة، مشددة على ضرورة الإبلاغ الفوري للقادة عن أي حادث غير اعتيادي قد يتعرض له الجنود.

وتشمل التعليمات الجديدة دعوة الجنود إلى تجنب الكشف عن هويتهم العسكرية أو الإفصاح عن كونهم يخدمون في الجيش الإسرائيلي أثناء وجودهم في الخارج، إضافة إلى الامتناع عن الحديث في القضايا العسكرية عموما، والسرية منها على وجه الخصوص.

كما شددت الإرشادات على ضرورة توخي الحذر الشديد فيما يتعلق بالأمن الشخصي، ودعت الجنود إلى الابتعاد عن المظاهرات المؤيدة والمعارضة لإسرائيل، خاصة تلك التي تشهد توترا أو احتكاكات.

وطُلب من الجنود أيضا عدم تحميل صور لهم من الخارج على الإنترنت، وعدم إنشاء ما يُعرف بـ"توقيع رقمي" أو "توقيع اتصال" قد يكشف مواقعهم أو تحركاتهم.

وجاء هذا التحديث بعد الهجوم المميت الذي وقع على شاطئ بوندي شرق مدينة سيدني، نهاية الأسبوع الماضي، بالتزامن مع إضاءة الشمعة الأولى من عيد الأنوار اليهودي (حانوكا)، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.