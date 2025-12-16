وقال المسؤول في تصريحات لمجلة "فورين بوليسي"، إنه "يجب نزع سلاح حماس، وسيتم ذلك، كما سيتم تجريد غزة من سلاحها وفقا لما هو منصوص عليه في خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكونة من 20 بندا".

واعتبر المسؤول أن "إسرائيل ملتزمة بخطة ترامب، وقد دعمت موقفها منذ بداية وقف إطلاق النار".

وتابع لـ"فورين بوليسي": "ستضمن إسرائيل أمن حدودها، وأن غزة لا تشكل أي تهديد للدولة اليهودية".

ورغم الرسائل المتفائلة لإدارة ترامب بشأن اتفاق السلام في غزة، فإن الانتقال إلى المرحلة التالية من الخطة يواجه عقبات جسيمة.

ويعد نزع سلاح حماس، وهو ركن أساسي في الخطة، التحدي الأكبر الذي يجب التغلب عليه.

وأشارت الحركة مؤخرا إلى أنها قد تكون منفتحة على تجميد أسلحتها أو تخزينها، بدلا من نزعه، لكن إسرائيل لن تقبل بأقل من نزع السلاح الكامل، وإن كان بالقوة.

ومنذ وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي، لا تزال القوات الإسرائيلية تسيطر على النصف الشرقي الخالي من السكان من قطاع غزة، بينما يعيش معظم سكان القطاع البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة، وسط أنقاض ما تبقى من النصف الغربي.

وينص الاتفاق على تشكيل قوة استقرار دولية بتفويض من الأمم المتحدة للمساعدة في حفظ السلام.

وقال مسؤولون أمريكيون لـ"رويترز"، إن القيادة المركزية الأميركية ستستضيف مؤتمرا في الدوحة مع الدول الشريكة، الثلاثاء، لوضع خطة لمهمة قوة الاستقرار الدولية.