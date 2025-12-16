وقتل جنديان أميركيان ومترجم مدني على يد مهاجم، استهدف رتلا للقوات الأميركية والسورية، قبل أن يقتل بالرصاص.

وأشار ترامب، الإثنين، إلى أن الهجوم وقع في منطقة من سوريا "لا تخضع لسيطرة الحكومة الجديدة".

وقال الرئيس الأميركي عن الشرع: "ليست له أي علاقة به. يشعر بأسف شديد حيال ذلك، وهو يعمل على الأمر. إنه رجل قوي، وهذا لم يكن له أي علاقة بالحكومة السورية".

وكان ترامب قد استضاف الشرع في البيت الأبيض خلال نوفمبر الماضي.

وحّمل الجيش الأميركي وترامب مسؤولية الهجوم لتنظيم "داعش"، وهدد ترامب بالرد عليه.

والأحد بعث الشرع برقية تعزية لترامب، مؤكدا "تضامن سوريا مع عائلات الضحايا".

وشدد الرئيس السوري على "إدانة سوريا لهذا الحادث المؤسف، والتزامها بالحفاظ على الأمن والسلامة، وتعزيز الاستقرار في سوريا والمنطقة".