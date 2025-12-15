وأكد المتحدث أن العملية العسكرية التي انطلقت يوم الاثنين، تأتي استكمالا لعمليات سابقة ضمن "سهام الشرق".

وأوضح أن "مناطق الحوثيين تحولت إلى أوكار لعناصر الإخوان والقاعدة"، مشيرا إلى أن القوات الجنوبية تعمل على "قطع شرايين الإمداد التي يوفرها الحوثيون لتمكين تنظيم القاعدة".

وأضاف أن العمليات الحالية تستهدف ثلاث جهات رئيسية: القاعدة، والإخوان، والحوثيين، قائلا: "هذه التنظيمات تعمل بشكل منسق، ونحن نخوض معركة لحماية الجنوب والمنطقة من خطرها".

وأكد المتحدث أن الهدف النهائي للقوات الجنوبية هو "استعادة حقنا في الحياة، وتثبيت الأمن في المناطق المحررة".