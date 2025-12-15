ويظهر الفيديو، الذي حظي بانتشار واسع، مجموعة من المواطنين وهم يحاولون تهدئة السيدة وحثها على التشبث بأحد أسوار المدينة القديمة، بينما كانت تصارع التيار المائي القوي وتستغيث مرددة: "أنقذوني"، في مشهد يعكس حجم الخطر الذي كانت تواجهه.

وبروح تضامنية، تمكن المواطنون من مد حبل نحو المرأة التي كانت تتشبث بصعوبة وسط المياه، قبل أن ينجحوا في سحبها إلى بر الأمان، لتنتهي عملية الإنقاذ دون تسجيل إصابات ظاهرة لديها.

وبعد إنقاذها أكدت المرأة بحزن بالغ، أن السيول جرفت عددا من أفراد عائلتها.

ووقعت الحادثة يوم الأحد، بعد تساقطات مطرية غزيرة تسببت في فيضانات استثنائية اجتاحت أحياء من المدينة، وجرفت سيارات، وألحقت أضرارا بعشرات المنازل والمتاجر.

وأعلنت السلطات المغربية ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في آسفي إلى 21 قتيلا على الأقل، مع استمرار عمليات البحث عن مفقودين، في كارثة وصفت بأنها من أعنف الفيضانات التي شهدتها المنطقة في السنوات الأخيرة، خاصة بعد فترة طويلة من الجفاف.