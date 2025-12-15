وذكرت السلطات في بيان أن 14 شخصا يخضعون "للعلاجات الطبية بمستشفى محمد الخامس بآسفي، من ضمنهم شخصان بقسم العناية المركزة"، لافتة إلى استمرار "عمليات التمشيط الميداني والبحث والإسعاف وتقديم الدعم والمساعدة" للمتضررين.

هذه الحصيلة الأعلى للضحايا جراء أوضاع مناخية من هذا النوع في المغرب منذ أكثر من عقد.

وقالت السلطات في وقت سابق: "إنه تم إسعاف 32 شخصا مصابا، غادر غالبيتهم المستشفى بعد تلقي الإسعافات والعلاجات اللازمة، بينما لا تزال الحالات المتبقية تحت المراقبة الطبية"

وقررت المديرية الإقليمية لآسفي تعليق الدراسة، الإثنين، نظرا لسوء الأحوال الجوية.