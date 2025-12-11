وأفاد الجيش الإسرائيلي أن عددا من "المدنيين الإسرائيليين" عبروا الحدود إلى قطاع غزة، قبل أن تعتقلهم قواته.

ولاحقا كشفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن أصحاب الواقعة "ناشطين استيطانيين".

ويظهر فيديو رجلا يحمل شتلة يقول إنه ينوي غرسها في المنطقة، ويقول: "جئنا لنغرس من أجل المستوطنة اليهودية في غزة. كل أرض إسرائيل لنا".

وقال الجيش الإسرائيلي إن القوات المتمركزة في المنطقة ألقت القبض على المشتبه بهم وأعادتهم إلى إسرائيل، وسلمتهم إلى الشرطة لمزيد من الاستجواب.

وحاول إسرائيليون دخول غزة عدة مرات منذ بداية الحرب، غالبا ما يكونون مؤيدين للاستيطان يسعون لاستعادة المستوطنات التي أخلاها الإسرائيليون من القطاع عام 2005.

وحسب "تايمز أوف إسرائيل"، فإن الجانب الإسرائيلي من جدار غزة الحدودي غير محمي في بعض المناطق، نظرا لتمركز قوات الجيش في عمق القطاع.