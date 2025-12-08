وأضاف البيض في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية"، الإثنين: "ما حصل هو اختلالات أمنية في محافظة حضرموت، خصوصا من قبل الجماعات العسكرية التي تنتمي لجماعة الإخوان المسلمين".

وأكد أن "عدم الاستقرار سهل لعناصر القاعدة وما شابه من تنظيمات تهريب الأسلحة للحوثيين"، كما تحدث عن "دعم لحركة الشباب في الصومال".

وتابع البيض: "لهذا اضطر المجلس الانتقالي للقيام بإجراء عسكري بحت لإعادة الاستقرار لتلك المحافظة، وتوحيد مسرح العلميات بشكل عام".

وأكد القيادي الجنوبي أن "المرحلة المقبلة هي لإعادة الأمن والاستقرار لمناطق اليمن، واستعادة التوازن الأمني لجغرافيا الجنوب، غير ذلك لم نتحدث عن خطوات قادمة".

وشدد: "نحن مستعدون لمواجهة الحوثي بأي وقت كان، لكننا نريد أن تكون هناك إرادة سياسية من القوى اليمنية الشمالية لمواجهة الحوثي".

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن أعلن سيطرته على جميع محافظات الجنوب، بما في ذلك عدن، مؤكدا أن أعضاء الحكومة غادروا المدينة "من دون أن يُطلب منهم ذلك".

وكشف مسؤول في المجلس لوكالة "رويترز"، عن مغادرة أعضاء الحكومة اليمنية مدينة عدن، مشددا في الوقت نفسه على أن المجلس لم يطلب منهم ذلك.

وأكد المسؤول في المجلس الانتقالي الجنوبي أن المجلس "حاضر في جميع محافظات جنوب اليمن بما في ذلك مدينة عدن".