ووصف الشرع علاقة بلاده مع تركيا والسعودية وقطر ودولة الإمارات بالمثالية، في حين أشار إلى أن العلاقات مع مصر والعراق مقبولة، معربا عن تطلّعه بأن تشهد تطورا كبيرا.

كما أشار إلى أن العلاقات جيدة مع الولايات المتحدة وروسيا ومع الصين.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس السوري على أهمية توحيد جهود السوريين لبناء "سوريا قوية" وتحقيق مستقبل "يليق بتضحيات شعبها".

وبعيد أدائه صلاة الفجر في الجامع الأموي، قال الشرع: "سنعيد سوريا قوية ببناء يليق بحاضرها وماضيها.. ببناء يليق بحضارة سوريا العريقة"، وفق تصريحات نقلتها منصّات الرئاسة.

وشدد الشرع الذي ظهر ببزة عسكرية خضراء اللون، ارتادها عند وصوله دمشق قبل عام، على أن "صون هذا النصر والبناء عليه يشكل اليوم الواجب الأكبر الملقى على عاتق السوريين جميعا".

ونجح الشرع، خلال عام في كسر عزلة سوريا الدولية ورفع عقوبات اقتصادية خانقة عنها.

واحتفلت السلطات بذكرى إزاحة الأسد في وقت أعلنت الإدارة الذاتية الكردية، التي لم تثمر مفاوضات تخوضها مع دمشق لدمج مؤسساتها في الدولة أي تقدم بعد، منع إقامة أي تجمعات أو فعاليات جماهيرية في كافة مناطق سيطرتها في شمال شرق سوريا نظرا لما وصفته بـ"الظروف الأمنية الراهنة، المتمثلة في ازدياد نشاط الخلايا الإرهابية".