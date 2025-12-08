وأضاف أن عملية الإخلاء جاءت بضغط أميركي كبير مورس على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأوضح المصدر، أن نتنياهو أصدر أوامر باعتقال عشرات المستوطنين المتورطين في أعمال عنف ضد الفلسطينيين، وذلك في إطار اتفاق أميركي فلسطيني إسرائيلي يهدف إلى تجنب اشتعال الأوضاع في الضفة الغربية.

وأضاف المصدر أن هناك توجها إسرائيليا، بدفع أميركي، للانسحاب من مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس وتسليمها للسلطة الفلسطينية.